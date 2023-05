Le risque de pauvreté en Belgique devrait diminuer jusqu'en 2030 mais augmenter ensuite

"Le taux d'emploi devrait augmenter dans les années à venir, notamment chez les personnes âgées de 55 à 66 ans, ce qui réduirait la proportion de ménages sans emploi, et donc le risque de pauvreté", explique le Bureau du Plan.

À partir du début des années 2030, le risque de pauvreté de la population d'âge actif augmenterait. Les prévisions sont établies "à politique inchangée". Elles ne tiennent compte que des mesures qui ont été formellement décidées et dont les modalités d'application sont connues avec suffisamment de précision.

Pour le groupe des personnes âgées (67 ans et plus), le risque de pauvreté diminuerait jusqu'au milieu des années 2040 et remonterait à partir du début des années 2050. Cependant, le risque de pauvreté des personnes âgées augmenterait à nouveau après 2045, car à long terme, la croissance attendue des salaires ferait croître le seuil de pauvreté plus rapidement que les minima de pensions et la GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées).

Les projections diffèrent selon le type de ménage. Pour les femmes isolées, le risque de pauvreté se stabiliserait jusqu'au milieu des années 2040 et augmenterait ensuite fortement. "Cela s'explique par la diminution du nombre de veuves, dont le risque de pauvreté est limité, qui sont remplacées par des femmes non mariées ou divorcées, dont le risque de pauvreté est plus élevé", conclut le Bureau du Plan.