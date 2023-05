Kristof Calvo était entré dans l'hémicycle fédéral en 2010 en tant que plus jeune député de l'histoire (23 ans). Après les élections fédérales de 2019, il avait participé aux négociations gouvernementales et avait été cité comme ministrable mais le parti lui avait finalement préféré Petra De Sutter et Tinne Van der Straeten. Il avait ensuite décidé de prendre du recul, avait quitté son poste de chef de groupe et était allé travailler pour le parti néerlandais GroenLinks. Depuis, il était principalement actif dans le domaine de la politique sociale et du renouvellement politique.

À Malines, Kristof Calvo siège au conseil communal depuis 2012. Il y forme depuis des années un tandem solide avec le bourgmestre Bart Somers (Open VLD), la liste communale réunissant les libéraux, les verts et des indépendants (VLD-Groen-m+) y ayant obtenu la majorité absolue en 2018.