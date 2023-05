Comptes 2022 du Parlement wallon: la Cour des Comptes fait finalement l’impasse

Mais la Cour a annoncé au Bureau du Parlement wallon qu’elle avait décidé de ne pas réaliser de contrôle du tout pour 2022. Précisément à cause de l’instruction judiciaire en cours. "D’une certaine manière, l’ensemble des comptes 2022 est concerné par la procédure judiciaire. Marchés publics, bien sûr, mais aussi notes de frais, voyages, etc. Toutes les catégories de dépenses sont “contaminées”. Et la Cour des Comptes préfère ne pas interférer ", explique le député wallon Écolo Olivier Biérin, membre du Bureau.

Au-delà du contrôle proprement dit, la Cour des Comptes joint habituellement des recommandations à ses rapports. Mais elle constate que le Bureau a pris les devants, en recourant aux services d’un directeur financier et en initiant un processus de révisorat. Ce qu’elle aurait sans doute conseillé.

Par contre, le contrôle devrait bien avoir lieu pour les comptes 2023 et suivants.

Par ailleurs, le Bureau de ce jeudi annonce qu’il va faire appel à un consultant pour les marchés publics, " pour être sûr que tout sera fait dans les règles de l’art ", poursuit Olivier Biérin. Plusieurs marchés publics concernant le Parlement sont en effet suspectés d’irrégularités. Le dernier en date concerne le mobilier de l’extension immobilière. Le consultant se concentrera sur les marchés en cours et à venir, pas sur ceux relevant du passé: ces pièces-là ont a priori déjà été confiées aux enquêteurs.