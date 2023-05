3 entreprises sur 10 proposent des avances sur salaire pour soutenir leurs travailleurs

Un geste en cas de difficulté financière

Selon une enquête publiée par Acerta et la VUB, près de 3 entreprises belges sur 10 accordent à leurs travailleurs une avance sur salaire s’ils peinent à joindre les deux bouts à la fin du mois. De nombreuses entreprises tentent d’aider leurs collaborateurs afin de pouvoir leur offrir le plus de bien-être possible, mais cela ne représente pas toutes les entreprises. "Un grand nombre d’entreprises (38 %) ne prennent toutefois aucunes mesures pour apporter un soutien financier supplémentaire à leurs travailleurs afin qu’ils puissent faire face à la flambée du coût de la vie", expliquent Acerta et la VUB.

Évaluation par les employeurs de l’impact des crises sur le bien-être financier et mental des travailleurs / Enquête d’Acerta et de la VUB ©Enquête d’Acerta et de la VUB

Les trois dernières années, amorcées par l’arrivée du Covid, ont été difficiles aussi bien pour les employeurs que pour les employés.Certaines entreprises ont donc décidé de prendre des mesures pour soutenir leurs collaborateurs. "28% des entreprises interrogées accordent en effet, à leurs travailleurs, une avance sur salaire en cas de difficultés financières. Par ailleurs, elles sont également 28% à encourager le travail au bureau plutôt qu’à la maison afin de réduire les coûts de l’énergie. Une entreprise sur sept propose un accompagnement de carrière visant à évaluer si les collaborateurs peuvent se permettre de compléter leur emploi actuel par une autre activité afin d’obtenir un revenu complémentaire.Un nombre non négligeable d’employeurs (38 %) ne prennent toutefois aucunes mesures pour soutenir financièrement leurs collaborateurs." Il existe évidemment des possibilitées de soutenir ses employés avec des initiatives non financières.

Actions entreprises par les employeurs afin de soutenir financièrement leurs collaborateurs / Enquête d’Acerta et de la VUB ©Enquête d’Acerta et de la VUB

Un mental impacté par l’argent

Les travailleurs pourraient exercer leur métier de manière moins optimale s’ils ont des problèmes financiers, car leurs pensées seraient dirigées vers leur inquiétude. Bert Schreurs, professeur à la Vrije Universiteit Brussel, explique ce phénomène dans le communiqué délivré par Acerta et la VUB: "Il est naturel qu’une personne ayant des soucis financiers en pâtisse également sur le plan moral. Cette situation a également un effet négatif sur les prestations professionnelles, car l’argent, et le manque d’argent, deviennent l’unique priorité. Les soucis financiers sont à l’origine de problèmes cognitifs et minent la motivation. Leur motivation au travail n’est pas intrinsèque, mais extrinsèque : ils travaillent uniquement parce qu’il y a de l’argent à la clef. Ce n’est certainement pas la motivation qu’un employeur souhaite voir chez ses travailleurs. "