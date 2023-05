Mercredi, la Cellule Environnement coordonnait une grande opération de capture des gallinacés. Et la tâche est souvent plus ardue qu’on ne le croit…

2. Le gratin des golfeuses européennes vous attend ces vendredi, samedi et dimanche au Naxhelet

Le golf de Wanze accueille pour la 2e fois une manche du circuit européen ces vendredi, samedi et dimanche. Des milliers de visiteurs sont attendus pour encourager 126 joueuses.

3. À Arlon, des chevaux massés aux pierres chaudes (vidéo)

L’Arlonaise Julie Lion pratique plusieurs techniques de massages pour chevaux, dont la massothérapie aux pierres chaudes. Un procédé de relaxation peu connu mais aux multiples vertus.

4. Koen Bergs, le papa de Zizou, victime de messages haineux à Roland-Garros: "Aussi grave que le racisme"

Pour la première fois de la jeune carrière de Zizou Bergs, son papa Koen a reçu des messages haineux après l’élimination de son fils en qualifs de Roland-Garros.

5. Un Belge sur 2 se dit prêt à adapter ses vacances pour l’été 2023

Europ Assistance a dévoilé ce mercredi les chiffres de son dernier baromètre réalisé avec Ipsos et consacré aux vacances des Belges en 2023, dont voici les principaux enseignements.

6. Sans sa blessure, Thomas Henry (Hellas Vérone) aurait dû être le nouvel attaquant d'Anderlecht en janvier: "On a eu de bonnes discussions"

Thomas Henry et non pas Islam Slimani aurait dû être le nouvel attaquant d’Anderlecht en janvier dernier, mais le buteur français s’était blessé au genou. Il revient sur ses tractations, sa blessure et certaines critiques.

7. Une "campagne de pub" anti-Delhaize dans les rues de Liège

Des centaines d’affiches appelant au boycott sont apparues notamment dans les rues de Liège.

8. Le centre sportif de Colfontaine offre… des sucreries en guise de premier prix de son concours

Pour Lionel Pistone, conseiller de l’opposition, ce cadeau est malvenu.

9. Braine-l’Alleud: projet de crèche recalé à la rue de la Légère Eau

Le collège brainois voudrait construire une crèche de 56 places sur le site de l’ancien dépôt communal. Le fonctionnaire délégué bloque…

10. Il y a 40 ans, Steffi Graf remportait son premier match en Grand Chelem à Roland-Garros: à 13 ans, 11 mois et 10 jours, elle reste la plus jeune

Il y a 40 ans, le 25 mai 1983, Steffi Graf devenait la joueuse la plus jeune à remporter un match en Grand Chelem.