Environnement: De Croo ne respecte pas l'accord de gouvernement, selon le PS

L'accord de gouvernement évoque à plusieurs reprises le défi que représente la transition environnementale et la protection de la bio-diversité. Il insiste notamment sur l'importance de rendre la stratégie nationale en cette matière conforme à la stratégie européenne et au Green Deal.

"Il faut aller dans le sens de l'Histoire, il faut accompagner les industries. Si on dit aux industries polluantes de continuer à polluer, c'est très mauvais pour l'environnement et ces industries ne vont jamais s'adapter, et finiront par mourir dans dix ans. Il ne faut pas reproduire les erreurs du passé en matière de transition industrielle", a-t-il ajouté, interrogé par RTL Info.

Les propos du libéral flamand suivent de peu ceux de la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), qui, dans le sillage du président français Emmanuel Macron, a plaidé pour une pause des normes en matière climatique et environnementale. Le socialiste pointe du doigt le message d'une "certaine droite en Europe et en Flandre qui veut protéger les intérêts de l'industrie fossile et chimique". "Mais ce qu'on attend de l'autorité publique et ce qui est dans l'accord de gouvernement, c'est qu'on accélère la transition environnementale", a encore dit M. Magnette.

Les déclarations du Premier ministre et de la ministre flamande de l'Environnement interviennent à un mois d'un Conseil environnement de l'UE qui doit se prononcer sur un projet de "Nature restoration law" (loi de restauration de la nature). La Belgique doit arrêter une position dans le cadre d'une concertation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux. Interrogé par la RTBF, M. De Croo a indiqué que "les gouvernements dans leur ensemble ont décidé que la Belgique demanderait des modifications importantes de cette loi". Une affirmation formellement contestée par la ministre fédérale de l'Environnement, Zakia Khattabi (Ecolo). "La procédure est en cours, ce n'est pas la position du gouvernement", a-t-elle assuré interrogée par l'Agence Belga.