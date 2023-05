"À un moment, il faut faire un choix. Est-ce bien le moment de tout faire en même temps?", a demandé le Premier ministre.

Les premières réactions aux propos du Premier ne se sont pas fait attendre.

"Les propos de ce représentant de l’Open VLD sont très étonnants"

Rajae Maouane, la co-présidente d’Ecolo, a réagi avec ironie: "Les propos de ce représentant de l’Open VLD sont très étonnants. Vivement que le Premier ministre réagisse et rappelle le positionnement du gouvernement".

Même son de cloche chez la ministre du Climat et de l’Environnement. Zakia Khattabi n’a pas caché son étonnement sur Twitter: "Ce n’est pas la position du gouvernement".

Des déclarations "scandaleuses", "pas question d’appuyer sur le bouton pause"

La réaction la plus indignée est certainement celle de Jean-Marc Nollet, l’autre co-président d’Ecolo. Selon lui, "les déclarations d’Alexander De Croo sont hallucinantes".

"Je n’ai pas d’autre mot. L’érosion de la biodiversité est aussi préoccupante que le dérèglement climatique. Si l’on veut garder une planète habitable, si l’on veut donner un meilleur avenir à nos enfants, pas question d’appuyer sur le bouton pause. Nature, climat, environnement nécessitent au contraire une accélération des politiques de protection et de transition", a réagi Nollet. "Ce n’est pas le Premier ministre qui s’est exprimé ce soir."

Du côté de Groen, les déclarations d’Alexander De Croo sont jugées "scandaleuses" et "pas couvertes par le gouvernement". "Les accords européens ne sont pas des chiffons de papier", taclent les co-présidents Jeremie Vaneeckhout et Nadia Naji. "La nature et le climat sont indissociables. Ce n’est pas d’une pause que nous avons besoin, mais d’une accélération."

guillement Si l’on veut garder une planète habitable, si l'on veut donner un meilleur avenir à nos enfants, pas question d’appuyer sur le bouton pause

"Des propos totalement lunaires"

Céline Tellier, la ministre wallonne de l’Environnement (Ecolo) a également réagi ce mercredi matin dans la matinale de LN24.

"J’ai été stupéfaite. La position qu’il a tenue n’est pas du tout celle de la Belgique et ce sont des propos totalement lunaires par rapport aux enjeux qui sont aujourd’hui les nôtres. Quand il s’agit des changements climatiques ou de l’érosion de la biodiversité, on n’est pas face à une série Netflix où l’on peut mettre pause comme on le souhaiterait", martèle Tellier.

Quant au président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel, il juge, également sur Twitter, que les déclarations du Premier ministre sont "totalement incompréhensibles". "Séparer la crise climatique de l’effondrement de la biodiversité est la pire des solutions. Le problème du dépassement des limites planétaires est systémique, les solutions doivent être systémiques. La réponse aux résistances n’est pas la marche arrière mais un réel accompagnement des secteurs en transition", ajoute-t-il.

Le Premier ministre a déclenché une vague d’indignation chez ses partenaires Ecolo et Groen du gouvernement.