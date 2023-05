Après avoir vanté les mérites du nucléaire à Berlin et s’être enthousiasmé pour les propositions de limitation dans le temps des allocations de chômage, le Premier ministre a jeté un nouveau pavé dans la mare électorale.

Interviewé dans Terzake, l’émission vespérale d’informations de Canvas, Alexander De Croo a affirmé qu’il était favorable à une "pause" en matière de législation européenne sur le climat. Pour Alexander De Croo, il ne faut pas "surcharger" la législation en renforçant les normes en matière d’azote, de restauration de la nature et de biodiversité, en plus des objectifs concernant les émissions de CO2.

Selon le Premier ministre, cela aurait deux conséquences néfastes: l’industrie ne pourrait plus suivre, et les objectifs de réduction de CO2 ne seraient pas atteints. "N’allons pas trop loin avec des choses qui, au sens strict, n’ont rien à voir avec le réchauffement climatique".

Stupeur dans la Vivaldi

En se plaçant dans la droite ligne d’Emmanuel Macron sur le plan européen, Alexander De Croo a provoqué la stupeur de plusieurs de ses partenaires de gouvernement. La ministre du Climat, Zakia Khattabi (Ecolo), n’a pas caché son étonnement sur les réseaux sociaux.

Le coprésident d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, a qualifié les déclarations d’Alexander De Croo "d’hallucinantes", estimant que "ce n’était pas le Premier ministre qui s’était exprimé."

Groen va un pas plus loin en estimant que les propositions d’Alexander De Croo étaient "scandaleuses".

Enfin, le président du PS, Paul Magnette, en a appelé au respect des engagements. "Une fois de plus, le Premier ministre ne respecte pas son propre accord de gouvernement", a lancé le socialiste sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi soir, un conseil des ministres restreint – le kern – se réunira. S’il était initialement prévu de parler d’aide à l’Ukraine, un point sur ce désaccord majeur a été ajouté à l’ordre du jour à la demande de Groen.

La campagne bien lancée en Flandre...

Si Alexander De Croo a choisi de frapper les esprits à la télévision flamande sur cette thématique sensible, c’est aussi parce que l’Open VLD est sérieusement à la traîne dans les sondages au Nord du pays. Cela lui permet de répondre à ceux qui, au Nord du pays, estiment que le libéral "n’est pas assez à droite" ou "ne défend pas assez l’économie et l’entreprenariat". Notons que le ministre-président flamand Jan Jambon et la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir, tous deux N-VA, se sont réjouis de cette prise de position.

"Maintenant,, nous pourrons atteindre facilement un accord au sein de la Direction générale coordination et affaires européennes. Et nous pourrons défendre ensemble cette position au niveau européen", a précisé Jan Jambon. Mais le gouvernement fédéral ne s’est pas encore mis d’accord sur la position qu’il compte défendre au Conseil environnement de l’UE qui se penchera, le 20 juin prochain, sur le projet européen de loi de restauration de la nature. Place à de nouvelles discussions tendues ce jeudi soir ?