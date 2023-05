Nom des villes en français sur les panneaux flamands: rétropédalage de la ministre de la Mobilité

De "Luik" à "Liège": les panneaux routiers changent en Flandre et sont affichés en français

"Non, ce n’est pas une erreur", assure-t-on. Les panneaux de signalisation sur les autoroutes flamandes vont progressivement être affichés en français. Ne dites plus "Luik" ou "Namen" mais bien Liège et Namur.