Covid: des chercheurs découvrent une "empreinte immunologique" qui prédit le risque de décès

A l'été 2021, les chercheurs ont prélevé des échantillons de mucus nasal sur plus de 600 personnes qui travaillaient ou résidaient dans trois maisons de repos à Nivelles, Liège et Zaventem. Une importante épidémie de Covid s'était manifestée dans ces établissements, avec plus d'un cinquième des résidents testés positifs qui ont perdu la vie. Presque tous avaient été vaccinés deux fois.