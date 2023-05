En règle, les lecteurs de badges biométriques du Parlement wallon ?

Les nouveaux bâtiments du Parlement wallon seront non seulement bien meublés mais aussi dotés d’un système de sécurité plus performant qu’aujourd’hui. En effet, les principaux accès aux bâtiments seront équipés de lecteurs de badges biométriques. Il s’agit de s’assurer que le porteur du badge en est aussi le vrai titulaire. Ce qui n’est pas possible avec les lecteurs classiques en place actuellement.