Pendant trois jours, les arts forains ont attiré les foules dans la capitale wallonne. Selon les organisateurs, près de 250 000 personnes ont été séduites par une programmation éclectique et en grande partie gratuite. Mais pour que Namur en Mai continue à enchanter, plus de moyens publics seront nécessaires.

2. Un Arlonais "junior designer" chez Hermès: "Ça ne me paraissait pas réaliste"

Igor Dieryck vient d’être engagé chez Hermès à Paris. L’Arlonais est aussi sélectionné pour le Festival de mode d’Hyères. Quel talent !

3. Coppola, seize mois dans la tourmente pour son "Apocalypse"

Le très long tournage d’ "Apolcalypse Now", Palme d'or au Festival de Cannes en 1979, a conduit le cinéaste proche de la folie et de la ruine. Un roman graphique le raconte. Et c'est fascinant.

4. Deila et son futur au Standard ou à Bruges: épilogue en attente

L’entraîneur norvégien a vécu une fin de semaine mouvementée, sur fond d’un accord avec le Club Bruges qu’il a démenti fermement. Mais il sera encore l’objet de toutes les attentions dans les prochains jours.

5. Trafic de faux billets à Liège, Namur et Charleroi: détentions maintenues

Ils inondaient la région namuroise, Charleroi et Liège de faux billets. Pire, ils réalisaient des escroqueries jusqu’à Bruxelles.

6. La caisserie Radermecker à Herve: "Le travail de l’artisan à échelle industrielle"

Fondée en 1973, la caisserie Radermecker n’a cessé de grandir grâce à un grand principe: ne jamais refuser une commande.

7. Un Giro décevant : les favoris attendent la troisième semaine

Les deux premières semaines du Tour d’Italie ont été très frustrantes.

8. Bernissart: il la harcèle... par virement bancaire

Une dame a porté plainte pour harcèlement. Un ami avec lequel elle a coupé les ponts tentait par tous les moyens de communiquer avec elle.

9. Chantier du métro Toots Thielemans: le périmètre d'indemnisation élargi

Face à un chantier qui dure, Fabian Maingain veut aider les commerçants oubliés par le premier périmètre d’indemnisation.

10. Un Pepin à une victoire d’affronter la légende du ping Ma Long: "Ce serait exceptionnel"

Engagé au championnat du monde à Durban, le Pepin Adrien Rassenfosse affronte ce lundi le Suédois Karlsson.