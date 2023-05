Le prix de location des terres labourées a augmenté de 83 % en 25 ans en Belgique : voici les régions agricoles les plus chères et les moins chères

D’après des chiffres publiés ce mardi 16 mai 2023 par Statbel, l’office belge de la statistique, le prix des fermages (soit le montant que le locataire verse annuellement au propriétaire pour l’utilisation de ses terres à des fins agricoles) des terres labourées a ainsi grimpé de 83 % en 25 ans.

Dans un pays où l’accès au foncier devient un problème de plus en plus important pour les cultivateurs, ces derniers ont vu le prix des locations s’envoler depuis 2013, année où ils ne déboursaient encore “que” 257 €/ha. Et la situation est à peine meilleure dans les autres champs agricoles. Et pour cause…

Même les prairies permanentes, pourtant un peu plus accessibles, subissent une énorme hausse de leur prix à la location. Entre 1998, où un hectare se négociait 166 €/ha, et 2022, où les éleveurs doivent débourser 287 €/ha, ces pâturages se louent ainsi 73 % plus cher en moyenne à l’année.

“En 10 ans, le prix des fermages de terres labourées a augmenté de 32,7 % et celui des prairies de 20,1 % ”, précise encore Statbel.

Bien qu’ils soient un peu mieux lotis que leurs confrères flamands, où les terres labourées se louent près de 425 €/ha à l’année, les agriculteurs wallons doivent aussi faire face à une augmentation importante du prix des fermages.

En moyenne, au sud de la Belgique, il faut compter 252 euros (+2 euros par rapport à 2021) pour un hectare de terres labourées et 234 euros (+4 euros par rapport à 2021) pour la même superficie dans une prairie permanente.

Plus localement, en Wallonie, où l’on a vu 16.000 fermes disparaître en 30 ans, deux provinces parviennent toutefois à proposer des prix plus abordables que les autres : Luxembourg et Namur.

Dans la verte province, les terres labourées (196 €/ha) sont même les moins chères du pays. La Famenne et la région jurassique (Arlon et ses environs) étant également les deux types de sol les plus accessibles, à l’inverse du Condroz, où les terrains sont les plus coûteux de Wallonie, ou encore des polders (Flandre occidentale) dont le prix des fermages des terres labourées s’approche peu à peu des 500 euros.