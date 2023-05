La première Gay Pride en 1996 : l’archive vidéo qui montre le chemin parcouru… et qui reste à faire

Il y a 27 ans, alors que se tenait la première Gay Pride en Belgique, le message porté n’était pas forcément différent, comme le rappelle cette archive de la Sonuma. “Nous aimerions le droit de vivre comme tout le monde. De fonder des familles, d’adopter des enfants”, explique l’organisateur Bernard Lansens, en 1996, dans ce reportage de la RTBF. “Nous ne voulons plus vivre aucun des problèmes qui sont ceux des homosexuels et des lesbiennes”.

Si le combat pour plus de respect des droits fondamentaux a bien évolué, on reste sidéré d’entendre, encore aujourd’hui, le besoin de lutter pour plus de tolérance et d’acceptation de la diversité. Des demandes surtout destinées aux gays et lesbiennes autrefois, mais qui s’ouvrent à d’autres franges de la population, rejetées et malmenées en raison de leur différence, comme les personnes transgenres, bisexuelles, etc.

"Protect the protest"

L’édition 2023 de la Belgian Pride sera particulière, car cette année marque le vingtième anniversaire de la légalisation du mariage pour les personnes de même sexe en Belgique. Le 1er juin 2003, notre pays devenait le deuxième au monde à le légaliser après les Pays-Bas en 2001.

Pour cette 26e édition, les organisateurs ont opté pour le thème “Protect the protest”, le slogan d’une campagne d’Amnesty International qui vise à protéger le droit de manifester face aux différents gouvernements qui répriment les démonstrations et les actions dans le monde.

Autrefois appelée la Belgian Pride, elle s’intitule désormais la “Brussels Pride : The Belgian and European Pride”. Le but étant de mettre en valeur son ancrage bruxellois, tout en confirmant son attachement à la Belgique et à l’ensemble de l’Union européenne, selon les organisateurs.