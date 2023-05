Combien gagne une aide-ménagère? Voici le salaire des nettoyeuses et nettoyeurs en Belgique

De nos jours, il est assez difficile de trouver un travail stable, flexible et qui ne nécessite pas de compétences professionnelles particulières. Un métier est toutefois accessible à la plupart des gens après une simple formation d’agent d’entretien. Plusieurs appellations désignent ce métier: homme ou femme de ménage, homme ou femme à journée, agent d’entretien, technicien ou technicienne de surface ou encore agent de nettoyage. Mais combien gagnent-ils?

Le salaire d’aide-ménagère en Belgique

Le salaire des aide-ménagères est soumis aux barèmes du régime CP 322.01, ce dernier étant lié à l’aide aux personnes. Depuis le 1er janvier 2023, le salaire horaire brut minimum pour une aide-ménagère est de 13,10€ lors de l’embauche. Ensuite, ce montant évolue avec les années d’ancienneté. Au terme de 3 ans d’expérience, l’aide-ménagère percevra donc un minimum de 13,91€/heure.

Donc, par mois, en venant d’être embauché, un aide-ménager ou une aide-ménagère à temps plein (38h/semaine) gagne environ 2.000€ bruts, soit plus ou moins 1.840€ nets (pour une personne célibataire, sans enfant).

Il est à noter que, dans ce milieu, on compte un nombre très important de travailleuses et travailleurs à temps partiel: en 2020, 18 % des travailleurs avaient un temps plein, 71 % étaient entre un temps plein et un mi-temps et 11 % occupaient moins d’un mi-temps. Les missions étant multiples et le temps de travail étant fluctuant, le salaire net touché à la fin de chaque mois varie d’un mois à l’autre: la très grande majorité des aide-ménagères se retrouvait donc avec un revenu mensuel inférieur à 1.000 euros.

Quels sont les avantages extralégaux ?

En travaillant en tant qu’aide-ménagère en Belgique, vous pouvez bénéficier de certains avantages extralégaux non négligeables qui viendront compléter votre salaire net. Voici une liste non exhaustive des avantages que vous pouvez espérer percevoir si vous travaillez comme agent d’entretien en Belgique:

Le travail d’aide-ménagère permet parfois de bénéficier de tickets-restaurants , très utiles pour minimiser les dépenses liées à l’alimentation ;

Il est possible de recevoir une indemnité kilométrique lorsque le lieu de travail se situe loin du lieu de domicile: les frais de transport ou de déplacement sont alors pris en charge par votre employeur ;

Certaines primes peuvent être versées telles que le (double) pécule de vacances ou la prime de fin d’année , aussi appelée prime du 13e mois ;

Les agents d’entretien employés par de grandes entreprises peuvent bénéficier de l’ assurance hospitalisation qui couvre les frais d’hôpitaux en cas de problème de santé ;

En étant salarié d’entreprise, vous pouvez également bénéficier de l’assurance groupe.

Le nombre mais aussi le type d’avantages dont vous pouvez bénéficier varient d’une structure à l’autre. Ils sont à négocier avec l’employeur avant la signature de votre contrat de travail.

Quels sont les avantages du titre-service comme moyen de paiement?

Les particuliers peuvent embaucher des aide-ménagères et les payer grâce aux titres-services. Cela leur permet de bénéficier des déductions fiscales par la suite. Le titre-service existe soit sous forme papier, soit sous forme électronique. Le système des titres-services est géré par chaque Région qui fixe le nombre maximum de titres par personne.

Quand une aide-ménagère travaille dans une société agréée pouvant recevoir des paiements par titres-services, elle bénéficie d’un vrai contrat de travail et de toutes les protections afférentes : cotisation pour la pension, protection sociale, congés payés et rémunération garantie en cas d’accident du travail ou de maladie.

Dans les autres pays, quel est le salaire net d’une aide-ménagère?

Comme c’est le cas pour les autres métiers, le salaire net d’un aide-ménager varie d’un pays à l’autre et même à l’intérieur de l’Union Européenne. En France par exemple, le salaire moyen annuel d’un agent de nettoyage est de 19.988 euros, soit 10,25 euros de l’heure pour un travailleur sans expérience. Pour les agents disposant d’ores et déjà d’expérience dans le domaine, leur salaire moyen peut atteindre jusqu’à 23.400 euros.

En Allemagne, les agents d’entretien, appelés housekeepers, touchent en moyenne 1.806 euros par mois. Comme c’est le cas pour la Belgique, le salaire de ces travailleurs en Allemagne mais aussi en France est fortement lié à la région d’établissement. Les montants cités plus haut étant des moyennes nationales, il peut y avoir des fluctuations de salaire assez conséquentes selon que vous vous trouviez dans une région ou une autre.