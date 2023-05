Ce mercredi 17 mai 2023, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS), a réaffirmé la volonté de la Ville. Celle d’instaurer une zone 30 sur tout son territoire communal. Mais le dossier n’est pas simple.

2. Perwez : une fuite de mazout à… 195.000€ à l’école d’Orbais

C’est une dépense pour le moins inattendue qui figurait dans la modification budgétaire de Perwez : une fuite dans la cuve à mazout de l’école d’Orbais qui coûtera… 195 000 euros. Une estimation astronomique.

3. Rafael Nadal va manquer Roland-Garros : les chiffres faramineux du Goat dans son antre

C’est en grande partie sur le Grand Chelem parisien que l’Espagnol a écrit les plus belles pages de sa carrière.

4. Les Sortilèges ont ensorcelé le centre-ville d’Ath (photos&vidéo)

C’est le branle-bas de combat, ce jeudi matin, à Ath. Les différentes troupes prenant part aux Sortilèges, le festival d’arts de rue annuel de la ville, se pressent de mettre en place le matériel nécessaire à leurs spectacles.

5. Deila vers le Club Bruges ? : “On a beaucoup de travail devant nous avec Pierre et Fergal.” Le Standard dit ne pas être au courant

En début d’après-midi, le T1 norvégien a précisé préparer la saison prochaine au Standard. Le club, lui, précise ne pas avoir été contacté par le Club de Bruges.

6. Décès de Ciena dans une crèche de Charleroi : le parquet insiste sur la non-assistance à personne en danger

Pour le parquet, la qualification initiale des faits doit être maintenue. Une peine de 2 ans de prison est requise contre les trois puéricultrices.

7. Cihan Canak juge sa saison : “A la base, je voulais juste gratter des minutes”

Le jeune ailier de 18 ans a été l’une des belles surprises de la saison. Pas rassasié, le Verviétois veut encore progresser.

8. La 90’s au WEX de Marche-en-Famenne : une soirée de “Gala” pour 3 500 nostalgiques

Mercredi soir, 3 500 nostalgiques de l’ambiance des années 90 ont fait un bond dans le temps au WEX. Avec Génération Boys Bans et Gala en tête d’affiche.

9. Le “Jeu de Jean et Alice” version 2023 : c’est du grand spectacle

Lumineux et étonnant ! L’avant-première du Jeu de Jean et Alice avait lieu mardi soir. Le spectacle offert aux Wavriens est moderne et rythmé. À découvrir jusqu’à dimanche.

10. Crise interne à l’Union belge : une plainte pour “intimidation” déposée contre le président Paul Van den Bulck

Selon Het Nieuwsblad, le président de l’Union belge de football, Paul Van den Bulck, est visé par une plainte interne pour intimidation et harcèlement.