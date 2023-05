Cet accord politique doit être formellement endossé lundi par un Conseil des ministres européens. L'élection des eurodéputés, qui se tient tous les cinq ans au suffrage universel, donnera le coup d'envoi du renouvellement des chefs des principales institutions européennes (Parlement, Commission, Conseil).

Par voie de conséquence, en Belgique, selon les articles 65 et 117 de la Constitution, les élections pour la Chambre et les Parlements des communautés et des Régions ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. Les élections devraient dès lors avoir lieu le dimanche 9 juin 2024.