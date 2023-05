L’écrivain belge Tom Lanoye fait chevalier des Arts et des Lettres

”Vous avez trouvé un important public en France,” l’a félicité l’ambassadeur de France en Belgique, François Sénémaud. “Vous y avez beaucoup de lecteurs, d’amis et d’admirateurs qui vous aiment beaucoup”. Il a ensuite mentionné les succès de l’auteur flamand au festival d’Avignon, notamment “Mefisto for ever”, “Atropa” et “Bloed en rozen”, ou encore la traduction en français de son roman “Sprakeloos” sous le titre “La langue de ma mère”. “Vous avez le talent unique de pouvoir construire des ponts entre la culture française et la culture flamande”, a ajouté M. Sénémaud en lui remettant la distinction.

Après avoir dit sa fierté, Tom Lanoye a remercié en premier lieu son traducteur Alain van Crugten, présent lui aussi à la cérémonie : “Si je suis chevalier, alors Alain est maréchal”. Il a ensuite lu un extrait de “Sang et Roses” (la traduction française de “Bloed en rozen) et de “La langue de ma mère”.

L’auteur belge d’expression flamande se considère comme appartenant au courant artistique de la “vague flamande”, qui a influencé la scène puis la littérature francophone. “Le brassage culturel entre la France et la Flandre a toujours existé, et c’est formidable qu’il existe encore aujourd’hui”, s’est enthousiasmé M. Lanoye. “Pour moi, il ne peut que s’amplifier.”