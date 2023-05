Services adaptés pour les transports et les banques lors du long week-end de l'Ascension 2023

Du côté du Tec et de De Lijn, les horaires de jours fériés seront d'application jeudi, mais reviendront à la normale vendredi. La Stib, en revanche, appliquera son horaire de dimanche et jours fériés le 18 et le 19 mai.

Les usagers des transports en commun sont invités à planifier leur voyage via le site ou l'application mobile de leur société de transport.

Comme lors de tous les jours fériés légaux, bpost ne distribuera jeudi ni colis ni courrier et ses bureaux seront également fermés. Le vendredi sera par contre un jour ouvrable ordinaire.

Enfin, la fédération bancaire Febelfin indique que les banques seront normalement fermées pendant l'ensemble du week-end prolongé.