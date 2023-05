Le litre d’essence 95 RON E5 et celui de 95 RON E10 atteindront respectivement 1,7950 euro le litre (+0,03 euro) et 1,7450 euro le litre (+0,014 euro). Les prix maxima du litre d’essence 98 RON E5 et d’essence 98 RON E10 seront quant à eux désormais de 1,9440 euro le litre (+0,033 euro) et 1,9180 euro le litre (+0,031 euro).

S’agissant du diesel B7, le litre coûtera maximum 1,7220 euro, en hausse de 1,7 centime. Le diesel B10 prendra lui 1,9 centime, à 1,6960 euro le litre.

Les prix maxima du gasoil diesel (application chauffage) sont aussi plus chers : à 0,8615 euro le litre pour moins de 2.000 litres et à 0,8239 euro le litre à partir de 2.000 litres.

ESSENCES :

ESSENCE 95 RON E5 (À LA POMPE) EUR/L 1,7950 (+0,03)

ESSENCE 95 RON E10 (À LA POMPE) EUR/L 1,7450 (+0,014)

ESSENCE 98 RON E5 (À LA POMPE) EUR/L 1,9440 (+0,033)

ESSENCE 98 RON E10 (À LA POMPE) EUR/L 1,9180 (+0,031)

GASOIL DIESEL ROUTIER :

DIESEL B7 (À LA POMPE) EUR/L 1,7220 (+0,017)

DIESEL B10 (À LA POMPE) EUR/L 1,6960 (+0,019)

DIESEL XTL (À LA POMPE) EUR/L 2,8460 (-0,083)

GASOIL DIESEL (APPLICATION CHAUFFAGE) :

GASOIL (MOINS DE 2000 L) EUR/L 0,8615 (+0,0125)

GASOIL (À PARTIR DE 2000 L) EUR/L 0,8239 (+0,0124)

GASOIL DIESEL (APPLICATION AGRICULTURE) :

GASOIL DIESEL (AGRICULTURE) (MOINS DE 2000 L) EUR/L 0,8387 (+0,0125)

GASOIL DIESEL (AGRICULTURE) (À PARTIR DE 2000 L) EUR/L 0,8011 (+0,0124)

GASOIL DIESEL (APPLICATION I&C) :

GASOIL DIESEL (IND&COMM) (À LA POMPE) EUR/L 0,9730 (+0,013)

GASOIL DIESEL (IND&COMM) (MOINS DE 2000 L) EUR/L 0,8663 (+0,0124)

GASOIL DIESEL (IND&COMM) (À PARTIR DE 2000 L) EUR/L 0,8288 (+0,0124)

GASOIL DE CHAUFFAGE :

GASOIL CHAUFFAGE 50S (À LA POMPE) EUR/L 0,9620 (+0,01)

GASOIL CHAUFFAGE 50S (MOINS DE 2000 L) EUR/L 0,8503 (+0,0099)

GASOIL CHAUFFAGE 50S (À PARTIR DE 2000 L) EUR/L 0,8128 (+0,01)

FUEL OIL :

FUEL OIL EXTRA LOURD MAX 1 P (EN CAMION CITERNE) EUR/T 568,49 (+10,46)

Ce(s) prix résulte (nt) des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur(s) composition(s) sur les marchés internationaux.