Une reconstitution du meurtre de la baronne Myriam Ullens a lieu ce mardi, à Ohain (Lasne). Le meurtrier présumé, Nicolas Ullens, était notamment présent sur les lieux.

2. Début d’incendie d’un car de Mouscronnois sur l’E42 (photos)

Un groupe de Mouscronnois d’Énéo a passé près de deux heures sur le bord de l’autoroute E42, ce mardi matin.

3. Farnell veut fermer son site de Grâce-Hollogne, 192 emplois menacés

La plateforme de distribution de composants électroniques Farnell, a annoncé mardi son intention de fermer "purement et simplement" le site de Grâce-Hollogne, indiquent les syndicats dans un communiqué commun.

4. Bpost: la N-VA va signaler de possibles faits délictueux auprès de la justice

Michael Freilich (N-VA) et son chef de groupe Peter De Roover feront un signalement ce mardi 16 mai 2023 auprès du parquet de Bruxelles pour de possibles faits délictueux auprès de bpost.

5. La 76e édition du festival de Cannes s'ouvre ce mardi 16 mai

Le Covid l’a fait trembler sur ses bases, mais le festival de Cannes est redevenu lui-même. Et sera plus glamour que jamais en 2023. Début des hostilités ce soir (et sur France 2).