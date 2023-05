"La qualification d'homicide ne correspond pas du tout à ce qui s'est passé", assure Me Frédéric Thiebaut. "Nous la contestons donc. Il appartiendra à la chambre du conseil et ensuite à la juridiction de fond de donner la juste qualification aux faits."

Me Thiebaut n'a pas souhaité faire de déclarations sur le contenu du dossier et le rôle de son client dans les faits. "Je peux seulement dire que mon client prend sa responsabilité, et il espère que d'autres le feront aussi dans cette histoire. L'enquête se poursuit et nous espérons qu'elle confirmera ce que mon client a déclaré."

Début mai, une bagarre entre deux bandes sur les quais de la gare de Zaventem avait mené à la mort d'un jeune percuté par un TGV. Trois personnes s'étaient retrouvées sur les rails lors de l'affrontement, une seule parvenant à quitter la voie à l'approche du train. La personne décédée est un Etterbeekois de 22 ans, tandis qu'un jeune de 16 ans, originaire de Bruxelles, a été grièvement blessé. Son pronostic vital n'est entre-temps plus engagé. Le troisième suspect a été interpellé la semaine dernière.

Trois autres personnes avaient été suspectées avant d'être relâchées.