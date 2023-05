1/De Sclayn au festival de Cannes, en passant par les lacs de l’Eau d’Heure, Paloma Sermon-Daï filme la pluie et le beau temps

Ce mardi 16 mai, le tapis rouge du festival de Cannes est déroulé. Parmi les films sélectionnés dans la Semaine de la critique, “Il pleut dans la maison”, film à petit budget de la cinéaste andennaise Paloma Sermon-Daï, avec des comédiens en herbe et du cru et le décor des lacs de l’Eau d’Heure.

2/Une reconnaissance royale au château de Laeken pour le Marchinois Sébastien Pins : “Ma grand-mère royaliste aurait été fière”

Le Marchinois représentait sa Commune pour son engagement culturel au château de Laeken. ©DOC;

Sébastien Pins, c’est 700 nominations en festivals et 180 prix. On ne présente plus le jeune prodige marchinois du court-métrage. Le réalisateur de 32 ans enchaîne les reconnaissances pour ses documentaires sur la scène internationale. Cette fois, c’est chez nous qu’il a (enfin) pu être mis en valeur. Un rendez-vous dans les jardins du château de Laeken, à l’occasion des 10 ans de règne du roi Philippe et de la reine Mathilde, qu’il ne pouvait manquer.

3/Bilan positif pour le bus express entre Huy et Waremme : vers une plus grande capacité ?

La ligne de bus express entre Huy et Waremme est un succès. Elle est passée de 5 000 validations en 2021 à 30 000 en 2022. Le ministre Henry amorce une réflexion pour augmenter la capacité du véhicule.

4/Voici la première gamme de cosmétiques belge, bio, vegan et 100 % réservée aux hommes

Si les femmes ont un large choix de soins en tous genres pour chouchouter leur visage et leur corps, les hommes, par contre, ont à leur disposition un nombre de gammes plus restreint. Il est vrai qu’aujourd’hui les plus grandes marques de cosmétiques proposent la version masculine de leurs produits phares. Néanmoins, si les hommes souhaitaient consommer local et miser sur une marque made in Belgium, aucune option ne s’offrait à eux. Du moins, jusqu’à présent… Il y a six mois, la première marque belge de cosmétiques 100 % masculine a vu le jour.

5/Le chantier “Marais d’Espain” (Bléharies) stoppé par la justice

Le chantier du Marais d’Espain semble à l’arrêt. ©ÉdA

Depuis quelques jours, des banderoles de la police ont été placées autour du chantier du “Marais d’Espain”, situé sur le site de l’ancienne douane, entre la rue des Combattants et l’Escaut à Bléharies.

6/Le jogging et le yoga, un mariage réussi

Voilà près de vingt ans que Bénédicte Opsomer et Pascal Jover ont développé le running yoga. Une pratique qui permet d’améliorer sa façon de courir en connaissant et maîtrisant son corps.

7/Andenne : des balades en triporteur pour les ainés

Objectif atteint pour le Gracq. Grâce à une campagne de financement participatif, lancée sur la plateforme du BEP, l’ASBL vient d’obtenir le montant espéré de 5 000 € pour son projet Andenne à vélo sans âge. But de l’initiative : proposer des balades gratuites aux aînés de la Commune grâce à un triporteur.

8/Le cyclisme en région verviétoise de 1970-1979 : une décennie riche

Jean-Marie Gobert publie le tome VI de sa série sur le cyclisme en région verviétoise. Il y aborde les années 70 et notamment le passage du Tour de France et du Giro.

9/Un Atelier Rock plein à craquer pour accueillir Asian Dub Foundation

C’était le coup du siècle d’accueillir Asian Dub Foundation à Huy. De mémoire d’”Atelier rockeur”, on n’y a jamais vu autant de monde.

10/Que peut encore espérer le Standard pour finir les playoffs ?

Dans Astérix et Obélix : mission Cléopâtre, les héros gaulois, sur le bateau, ont le temps long, ce qui vaut cette phrase d’Astérix, complétée par Obélix et Panoramix : “C’est lent, très lent, trop lent.” Pour le Standard, la fin des Europe playoffs aura plutôt des allures de “C’est long, très long, trop long.”

À trois journées de la fin, et avec sept points de retard sur La Gantoise – huit avec le demi-point en plus en cas d’égalité finale -, les Rouches n’ont plus rien à espérer. Certains, comme Ibe Hautekiet, ont bien essayé de faire croire qu’ils y croyaient toujours, “tant que c’est mathématiquement possible”.

Mais la raison oblige à dresser le constat : le Standard est à sa place, la sixième au mieux, et il devra profiter des trois derniers matchs de la saison, à Westerlo ce samedi, puis contre le Cercle Bruges et à Gand, pour bien finir la saison et préparer la prochaine, aussi.