TotalEnergies-Couche tard: les syndicats appellent à la grève le 22 mai

Les syndicats CNE/CSC et Setca appellent tous les employés de TotalEnergies à faire grève le 22 mai prochain, ont-ils annoncé dans un communiqué. A la mi-mars, TotalEnergies avait annoncé son intention de s'associer à Couche-Tard pour l'exploitation de ses 619 stations-service en Belgique et au Luxembourg via une co-entreprise dans laquelle la société canadienne détiendra la majorité des parts. La compagnie pétrolière française en conservera environ 40%. Quelque 900 personnes sont employées dans les stations-service concernées et 130 dans les services d'appui.