Santé mentale: les équipe mobiles pour les enfants et les adolescents seront renforcées

"Grâce au travail efficace des équipes mobiles de soins de longue durée, les enfants et les adolescents souffrant de graves problèmes psychiatriques ne doivent pas rester à l'hôpital plus longtemps qu'il ne le faut. Ces équipes mobiles se rendent à domicile, c'est-à-dire dans le milieu de vie des enfants et des jeunes. C'est important pour leur rétablissement, et ces équipes le font aussi longtemps que nécessaire", a souligné le ministre.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des mesures prises par M. Vandenbroucke dans le domaine de la santé mentale.