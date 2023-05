Quel est le salaire d'un facteur en Belgique? Voici combien gagnent ceux qui distribuent le courrier pour Bpost

Combien gagne un facteur en Belgique?

En Belgique, le salaire brut mensuel d’un facteur qui débute (sous contrat intérim) chez Bpost est de 2146 €, ce qui correspond à un salaire net d’environ 1894 € par mois, après déduction d’impôt. Cependant, le salaire net d’un facteur ou d’une factrice en Belgique est très variable et dépend de plusieurs critères. En tenant compte des primes de nuit ou de week-end, le salaire net peut augmenter. À noter également que les fonctionnaires statutaires sont plus avantagés que les agents contractuels. L’ancienneté entre également en ligne de compte dans le calcul du salaire.

Il s’agit d’un métier qui séduit peu puisqu’il se classe même parmi les 20 métiers les moins attirants du pays. En 2018, une grève avait touché l’ensemble du pays. Les salariés de Bpost demandaient de meilleures conditions de travail ainsi qu’une hausse des salaires. Depuis, les nouveaux facteurs et factrices bénéficient de congés supplémentaires, d’une amélioration de leur statut financier et d’une vision plus claire sur leur évolution de carrière. Ces mesures ont pour but d’augmenter le pouvoir d’achat des facteurs et des factrices en Belgique mais aussi de mieux garantir leur emploi.

Quels sont les avantages extralégaux des facteurs?

Les avantages extralégaux viennent compléter le salaire de base. Ils sont intéressants aussi bien pour le salarié que pour l’employeur. Comme ils s’ajoutent à la rémunération globale, les avantages extralégaux sont appréciés par tous les employés de Belgique car ils représentent un avantage fiscal important.

Pour les facteurs et les factrices, les avantages sont divers et variés. Bpost propose à ses salariés des chèques-repas, des écochèques, une prime de formation, une prime indemnité RGPT, une participation aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, une prime de fin d’année, un bonus annuel, une allocation de sécurité pour ceux qui n’ont pas d’accident avec un véhicule Bpost et enfin le double pécule de vacances annuelles.

S’ajoutent à cette longue liste d’autres avantages tels qu’un minimum de 23 jours de congé par an, des avantages auprès d’une centaine de partenaires, un cadeau de fin d’année et des conditions intéressantes sur les produits proposés par Bpost banque. Les facteurs et les factrices ont également la possibilité de suivre une formation conduisant à des évolutions de carrière.

Dans les autres pays, quel est le salaire net d’un facteur ?

Dans les autres pays européens et du monde, le salaire net des facteurs ou des factrices est calculé de façon différente. Il dépend aussi de plusieurs critères propres à chaque pays.

En France, un facteur est salarié auprès de La Poste. Un débutant est rémunéré à hauteur du S.M.I.C. soit 1329 € nets par mois. Au cours de sa carrière, la rémunération évolue et peut atteindre 2 100 € nets en fin de carrière, sans les primes.

En Suisse, le salaire moyen des facteurs est de 4150 CHF (soit 4198€ environ) par mois. La rémunération augmente avec l’ancienneté, mais dépend également du temps de travail hebdomadaire.

En Allemagne, les facteurs perçoivent environ 2100€ bruts par mois, mais le montant du salaire va dépendre de la région. Les facteurs embauchés à Francfort seront, par exemple, mieux rémunérés que les facteurs ou les factrices qui travaillent à Berlin.

En Italie, les facteurs gagnent en moyenne 1600€ nets par mois. Là encore, la rémunération varie en fonction de la ville de l’emploi.

Au Canada, les facteurs gagnent en moyenne 26$ de l’heure. Ce salaire varie selon l’ancienneté, la province et la taille de l’entreprise.

Quelles sont les évolutions possibles pour un facteur en Belgique ?

Avec la diminution du volume du courrier postal, le travail du facteur est amené à être modifié d’ici quelques années. Chez Bpost, les facteurs ont également pour mission de distribuer des colis. Au cours de sa carrière, un facteur peut suivre une formation pour obtenir un diplôme de l’enseignement secondaire, d’assistant comptable ou de secrétaire. D’autres évolutions de carrière sont possibles. Une fois embauchés et après quelques années d’expérience, les facteurs peuvent ainsi devenir team leader ou gestionnaire de personnel.