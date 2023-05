Prolongation du nucléaire: Elia avertit des risques pour la sécurité d'approvisionnement

"Nous sommes aujourd'hui confrontés à un défi pour les hivers 2025-2026 et 2026-2027", dit-il, la sécurité d'approvisionnement énergétique n'étant pas garantie sans centrales nucléaires opérationnelles. Depuis plus d'un an, le gouvernement négocie avec l'entreprise énergétique française Engie pour que les deux réacteurs les plus récents soient prolongés pour 10 ans. "La solution privilégiée aujourd'hui consiste à prolonger de manière flexible les centrales nucléaires de Doel 4 et de Tihange 3 afin qu'elles soient toujours disponibles pendant ces deux hivers critiques."