Inondation à la salle "Ainsi Danse" à Omal: "La professeure est allée chercher un torchon, le temps qu’elle revienne, c'était fini" (photos et vidéo)

Entre jeudi et vendredi

C’est en réalité jeudi, dans la soirée, que les inondations ont commencé. “Avec certains élèves et professeurs, nous étions en voyage à Paris pour la danse. Pendant ce temps, il y avait des stages pour les petits durant la journée dans notre salle, mais il n’y a rien eu. Mais le soir, alors qu’une professeure donnait un cours à des futurs mariés, le monsieur a vu qu’il y avait de l’eau. La professeure est allée chercher un torchon, mais le temps qu’elle revienne, l’eau sortait du parquet, c'était fini”, explique Colleen Tussart, professeure et élève de “Ainsi Danse”. “Nous avons tout vu par photo car nous étions dans le train. Nous sommes arrivés vers 1h30 devant la salle. Il n’y avait plus beaucoup d’eau. Et ce matin, nous sommes arrivés vers 8h30 afin de tout nettoyer. Nous avons déjà enlevé une partie du parquet de la grande salle.”

Le bâtiment qui abrite “Ainsi Danse” à Omal a été victime de grosses inondations ce vendredi 12 mai. ©EDA Marie-Alice Pontus

Des bénévoles se sont rendus sur place afin d’aider au nettoyage. “Certains bénévoles de la salle sont venus, des professeurs, etc. Cet après-midi, nous aurons certainement plus de monde.” L’intérieur du bâtiment est complètement détruit. “C’est tout pour la poubelle. Le parquet était là depuis 6 mois, il est foutu... Nous avions les costumes pour notre spectacle du 10 juin, ils étaient tous dans l'eau, donc nous avons de grandes mannes à linges et nous allons tout laver car racheter n’est pas possible.” L’eau s’est en réalité infiltrée par l’arrière du grand bâtiment. “L’eau est entrée par l'arrière de la salle et par la grande porte de garage. C’est passé en dessous du parquet et c’était tellement rempli que l’eau est passée au dessus, le parquet flottait.”

À la cherche de nouvelles salles

Afin de pouvoir continuer leurs cours de danse, “Ainsi Danse” recherche des salles pouvant les héberger durant les prochaines semaines, surtout afin de pouvoir s'entraîner pour leur gala du mois de juin. “Nous avons encore 3 semaines de cours à tenir pour notre gala, et ce sont les plus importantes. Nous n’avons plus de salle, nous cherchons dans les alentours afin de ne pas devoir faire trop se déplacer les parents. Tout le monde cherche, mais beaucoup de salles sont occupées, et nous en avons besoin tous les jours pour nos cours et entraînements. Chez nous, nous avons deux salles donc il faudrait en trouver deux par jour.” Personne ne sait quand les salles de danse seront de nouveau opérationnelles, il faudra du temps pour recommencer les cours de danse dans leur bâtiment, et du courage aux bénévoles pour tout nettoyer.