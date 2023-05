Ce vendredi 12 mai 2023, la cagnotte de 30 millions d'euros n'est pas tombée. Néanmoins, un Belge et trois autres Européens remportent 234.925,90€. Il fallait jouer les numéros 9, 10, 13, 39, 44 et les étoiles 4 et 6.

Grâce à l'action EuroMillions de cette semaine, un Belge remporte 1 million d'euros via son code My Bonus.

Ce mardi 16 mai 2023, le jackpot est de 40 millions d'euros.

Pour rappel, entre ces vendredis 5 et 19 mai, EuroMillions réalise 5 tirages consécutifs qui auront lieu le mardi et le vendredi.

En participant au tirage électronique "My Bonus", vous recevrez un code "My Bonus" gratuit pour chaque combinaison de 2,50€ jouée. Un code qui permet à un chanceux de remporter 1.000.000€ à chacun de ces cinq tirages.