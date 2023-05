Un chauffeur d’AB InBev a pompé des milliers de fûts de bière et mis de l’eau à la place…

Ce n’est pas tout, l’histoire évoquée par Het Laatste Niews va bien plus loin, jusqu’aux États-Unis même… Il est aussi question de fûts frauduleux provenant de la brasserie Jupiler, également gérée par AB InBev, mis sur des bateaux dans le port d’Anvers et expédiés vers les États-Unis. La totalité de la cargaison, on parle de quelque 30 000 fûts, a été rappelée en Belgique par mesure de précaution.

AB InBev a forcément mené l’enquête. Il a été constaté que l’eau des fûts de bière avait une composition différente de celle de l’eau des robinets des brasseries Stella et Jupiler. Et il est également apparu que les fûts remplis d’eau étaient endommagés au niveau de la poignée de la bière. La thèse de la fraude prenait alors de la consistance.

L’enquête a mené à un chauffeur qui travaillait pour une entreprise de transport sous-traitante d’AB InBev. L’homme recevait régulièrement l’ordre de ramasser de la bière et de l’acheminer vers un centre de distribution aux Pays-Bas et vers le port d’Anvers. Une vérification de son GPS a montré que lui et sa cargaison s’arrêtaient à chaque fois à l’entrepôt d’un négociant en alcools à Zaventem et à Grimbergen.

Selon le parquet et AB InBev, il est clair que le chauffeur et le négociant en alcools étaient de mèche et ont transformé la bière en eau.

Le chauffeur et son acolyte seront jugés demain par le tribunal correctionnel de Louvain. Ils risquent non seulement une peine de prison et une amende, mais aussi une demande de dommages-intérêts de plus de 1,4 million d'euros.