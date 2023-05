Études de médecine : les Engagés exhortent Vandenbroucke à tenir compte de la pénurie du côté francophone aussi

La Commission a transmis ses estimations de quotas pour la rentrée prochaine en médecine, et qui concernent les étudiants qui achèveront leur master en 2029. Du côté francophone, le nombre est fixé à 929 et à 1.144 du côté néerlandophone. Avec le taux de déperdition, ces chiffres passeraient à respectivement 992 et 1.391.