2. Des Wallons picards défieront la maladie de Parkinson sur les chemins de Compostelle

Le Dottignien Francis Deboever a invité des personnes atteintes de la maladie de Parkinson à faire leurs premiers pas sur les chemins de Compostelle. Avant de prendre le départ, le groupe lance une campagne de parrainage.

3. Une nouvelle terrasse et une bière unique à Robertville

Les gérants du camping Belle-Vue, situé au bord du lac de Robertville, lancent leur propre bière pour inaugurer leur nouvelle terrasse.

4. Un nouveau festival d’humour à Wavre: le WaComédie, avec GuiHome en ouverture

La naissance d’un nouveau festival d’humour à Wavre a été annoncée, ce mercredi 10 mai 2023.

5. Il en coûterait plus de 95 millions€ pour un RAVeL-train entre Libramont et Bastogne

Pour réhabiliter la ligne de chemin de fer entre Libramont et Bastogne, il faudrait débourser plus de 80 millions €. Et plus de 15,5 millions pour aménager un RAVeL sur le côté de la ligne.

6. Fosses: les anciens locaux du CPAS rasés au profit de 12 appartements neufs

Ruelle des Remparts, les anciens locaux du CPAS ont enfin trouvé un acheteur au projet renversant: tout raser de l’immeuble existant d’après-guerre, et sans âme, pour y construire 12 appartements neufs. La ville applaudit la vision architecturale et audacieuse du promoteur, François Albertyn.

7. Mister Emma a photographié l’Amérique profonde le long de la Route 66: il expose ses photos à Genval

Le restaurant "Chez Pierre et Claude" accueille une expo insolite sur ses murs à Genval. Les photos de la Route 66 de Mister Emma.

8. Site Chapelier à Herve: les appartements devraient être construits avant les commerces

Bernard Construction a demandé à la Ville de Herve pour intervertir deux phases dans le cadre du chantier du site Chapelier.

9. À Ville-en-Hesbaye, ils disent "non" au lotissement derrière leurs jardins (photos)

Thomas & Piron ambitionne de créer un lotissement de 9 habitations unifamiliales et un immeuble de 6 appartements à Ville-en-Hesbaye. Un collectif de riverains se mobilise pour s’opposer à ce projet.

10. La Belobeer, de Braives, débarque dans le paysage brassicole hesbignon

La Belobeer, signée Aurélien Belot, fait ses premiers pas dans le monde de la bière. Un jeune projet qui va encore grandir.