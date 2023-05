Une vague de perquisitions à Anvers et à travers le pays, 30 suspects interpellés

L'enquête a débuté il y a environ un an, sur base d'indications selon lesquelles un restaurant de Deurne (Anvers) servait de couverture à un trafic de drogues. "Les clients pouvaient s'y rendre pour de la cocaïne, et l'endroit était fréquenté par des criminels albanais, connus pour des faits de cambriolage, trafic d'armes, fausse monnaie et achat-vente de drogues", indique le parquet. L'enquête a ensuite montré des contacts étroits entre ces suspects et une personne de nationalité espagnole habitant Saint-Gilles-Waes, en Flandre orientale. L'homme disposerait de tout un réseau de complices et serait en contact avec des travailleurs portuaires pour organiser le transport de drogues via Anvers.

Via ce suspect espagnol, l'enquête s'est étendue vers l'Espagne, où les policiers sont entre autres descendus sur un chantier de construction.

Les perquisitions de mercredi en Belgique ont eu lieu entre autres à Saint-Gilles-Waes, Bruges, Ixelles, Malines et Anvers (Berchem et Deurne, plus précisément). Trente personnes ont été interpellées et les agents ont saisi de la drogue (dont environ 8 kilos de cocaïne et 1,3 kilo de haschich), quatre armes à feu, deux silencieux, des munitions, des gilets pare-balles, des montres de luxe, treize voitures et un mobil-home, et de grandes quantités d'argent liquide (35.000 euros en Belgique et 25.000 en Espagne).

Le restaurant de Deurne a été mis sous scellés. Les voitures saisies pourraient faire partie d'un commerce de rachat-vente de voitures de luxe visant à blanchir de l'argent sale. Le groupe utilisait également de faux passeports et faux permis de conduire. La police a dans le viseur le fournisseur présumé de ces faux papiers. L'opération de mercredi a eu lieu avec entre autres l'aide de la police fédérale, des zones de police de Waasland-Noord et Saint-Nicolas, de la Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée (DJSOC) ainsi que d'Europol.