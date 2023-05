Sécheresse en France : l’ancien roi des Belges Albert II responsable d’une consommation d’eau excessive dans sa résidence des Alpes-Maritimes

Interdiction d’arroser le jardin, de remplir une piscine, de laver sa voiture ou d’irriguer des surfaces agricoles… Les arrêtés restreignant la consommation d’eau ont été communiqués durant tout l’été 2022, une période frappée par une canicule notable. “Certains propriétaires privés consomment plus qu’une maison de retraite de 200 personnes. On a eu des pics à 2000m³ par semaine” révèle le maire de la localité où vivent Albert II, Silvio Berlusconi ou encore le grand-duc de Luxembourg. “Ce sont des gens qui ont 14 hectares de parcelle et trois piscines. Ils n’ont pas de conscience citoyenne”, a-t-il assené.

De la difficulté de sanctionner les riches

Confronté à l’urgence écologique et à l’inutilité des amendes dans ce cas-ci, le maire de Châteauneuf-Grasse évoque la complexité de la diplomatie avec ces personnalités : “Quand je fais une remarque, ils appellent la ministre des Affaires étrangères, le Président. Ça se traite au-dessus de moi. Souvent, ils ont l’immunité diplomatique”, soupire l’élu Emmanuel Delmotte. Une situation qui a donné un goût amer à la population locale, qui n’a pas pu accéder à une simple fontaine eau. Depuis fin avril 2023, les Alpes-maritimes ont déjà atteint l'alerté renforcée, le troisième niveaux sur les quatre des arrêtés sécheresse en France.