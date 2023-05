”Identify Me” : la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas lancent un appel mondial pour identifier les corps de 22 femmes

Ce mercredi 10 mai, les polices belge, allemande et néerlandaise lancent l’opération “Identify Me” en collaboration avec INTERPOL. Cette initiative a pour objectif d’identifier les corps de 22 femmes et jeunes femmes qui ont été retrouvées sans vie, dans des circonstances tragiques et souvent violentes. Ces femmes demeurent non identifiées à ce jour, et leur origine ainsi que les raisons de leur présence sur le territoire restent inconnues.