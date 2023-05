Fortes pluies : la Wallonie menacée par des coulées de boues et des ruissellements ce mercredi 10 mai

Le service public wallon confirme que ces pluies ne vont pas provoquer de crues des cours d’eau : “Les pluies tombées lors de la journée de mardi ont fait augmenter les débits, principalement dans la province du Hainaut. Au vu des prévisions météorologiques, les débits devraient rester sous les seuils de pré-alerte. La situation hydrologique reste sous surveillance dans les provinces les plus critiques du Hainaut et du Brabant wallon.”

Mais la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques alerte : “Sur l’Ouest et le Centre, risque de ruissellement marqué, sur tous types d’axes de concentration, coulées de boue fréquentes en zone de cultures, pouvant impacter un quartier, début de saturation des réseaux d’évacuation d’eau pluviale. Ailleurs en Wallonie, risque de ruissellement limité, coulées de boues possibles à proximité des champs non couverts de végétation.” C’est ce qui s’est déjà passé ce mercredi matin avec des coulées de boues qui ont touché la nationale N69 entre Waremme et Braives, en province de Liège.