Critiqué après son abandon dans "Special Forces", Bouchez réagit: "Je ne suis pas un fils à papa" (vidéo)

Peu de temps après son départ de l’émission, les critiques ont été nombreuses à l’encontre du président du MR sur les réseaux sociaux.

De manière inhabituelle, Bouchez est resté muet pendant plus de 24 heures. Il a décidé de réagir ce mercredi dans les colonnes du Laatste Nieuws. Il balaie les critiques: "Nous vivons désormais dans un monde où tout le monde aime voir les autres se planter. Je trouve ça vraiment triste… Je n’étais tout simplement pas prêt, physiquement, pour cette épreuve. En tant qu’homme politique, je travaille tous les jours de 5h à 1h du matin. Je n’ai pas eu le temps de me préparer et je l’ai payé cash".

Parmi les critiques, on reprochait à Bouchez d’avoir un téléphone et de ne pas porter ses valises. "J’avais un accord avec la production pour rester joignable. Je ne peux pas me permettre, vu ma fonction, d’être injoignable. Un assistant s’occupait donc de mes deux téléphones portables et me tenait informé des affaires urgentes", déclare-t-il.

Avant de se justifier sur les rumeurs affirmant qu'une personne portait ses valises: "Allons allons… Je porte évidemment mes propres bagages. Je ne suis pas un fils à papa et j’ai toujours dû travailler pour y arriver. Ces rumeurs sont complètement ridicules".

Pas assez préparé pour cette émission de téléréalité, Bouchez ne voit aucun risque pour son image et sa carrière politique: "Vous pensez vraiment que les gens ne vont plus voter pour moi parce que je suis incapable de pousser une voiture dans le désert? Ou parce que je ne peux pas tourner sur une barre horizontale? Allons…".