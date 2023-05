Contrats d’énergie : près de 190 000 Belges touchés par des problèmes de facturation

Selon le médiateur de l’énergie Eric Houtman, ces problèmes concernent environ 2 % des points d’accès à l’électricité et au gaz en Belgique. “Il en existe près de six millions pour l’électricité et 3,4 millions pour le gaz”, explique-t-il. Et 2 % de 9,4 millions, ça fait 188 000. Le compte est donc “bon”. Ces problèmes peuvent d'ailleurs intervenir à tous niveaux. Tant chez Atrias -chez qui des messages peuvent rester bloqués- que chez les gestionnaires des réseaux et les fournisseurs.

Les solutions arrivent

On sait donc pourquoi les factures finales sont indisponibles, comment ça se fait les versements anticipés sont bloqués, mais toujours pas quand tous ces problèmes vont être résolus. Eh bien, ce ne sera malheureusement pas pour tout de suite. “Les acteurs du secteur ont lancé une taskforce afin de parvenir à une solution, poursuit Eric Houtman. Du côté des gestionnaires, on parle d’une résolution d’ici l’été. Pour les fournisseurs, ce serait plutôt pour fin d’année au mieux.” Patience, donc.

Au total, un plus de 4400 plaintes ont été déposés jusqu’ici. “En 2022, nous en avions reçu 3 000. Sur les quatre premiers mois de l’année 2023, nous en sommes déjà à 1 400 plaintes.”

À noter que c’est la Flandre qui est la région la plus touchée par ce phénomène, puisqu’on y dénombre plus de 100 000 cas. La grosse majorité “du reste” concerne la Wallonie. Quant à Bruxelles, elle est relativement épargnée.