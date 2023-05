Un prêtre belge risque 40 mois de prison pour abus sur mineurs à l’étranger et en Belgique

Dès 2001, l’ordre des salésiens avait eu écho de problèmes liés au comportement de Luk Delft. Alors que le traitement des premières plaintes a été fait en interne, le tribunal correctionnel de Gand a condamné, en 2012, le prêtre à 18 mois de prison avec sursis, conjugués à une interdiction d’avoir une relation d’autorité sur des enfants durant dix ans.

Après le jugement, l’ordre religieux a alors décidé, avec l’approbation de la justice belge, d’envoyer Luk Delft en Centrafrique dans le cadre d’un travail purement administratif.

Cependant, selon une déclaration lue par le procureur mardi, il était les trois quarts du temps “sur la route” et donc pas au bureau, occupé à des tâches administratives. De plus, juste à côté de son lieu de travail, se trouvait une école fréquentée par plus de 1.500 enfants.

Les abus présumés de Luk Delft en RCA ont été révélés après une enquête de CNN. Une victime locale avait déclaré dans une interview accordée à la chaîne américaine que le prêtre l’avait abusée. Le parquet belge avait alors ouvert une enquête, menée en Centrafrique par Caritas International.

Au vu de ces révélations, un autre garçon avait trouvé le courage de témoigner contre Luk Delft, lequel avait été renvoyé en Belgique par la suite. Cette deuxième victime, qui avait séjourné de 2005 à 2007 dans un internat où Delft était l’éducateur, avait dit avoir été abusée sous sédation.

Un jugement dans cette affaire est attendu le 13 juin.