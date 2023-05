Ancien obèse, le diététicien et nutritionniste brabançon Louis Engels sort son premier livre intitulé "Je perds du poids en mangeant du chocolat!". Un ouvrage qui évoque sa philosophie et qui distille des conseils pour marier plaisir dans l’assiette et silhouette idéale.

2/ Du shiatsu équin, pour créer du lien

Au travers du shiatsu, le cavalier peut créer un véritable lien avec son cheval et se sentir plus à l’aise au moment de monter.

3/ Marcinelle: le jardin mémoriel aux victimes de Dutroux est bientôt terminé

Début mai 2023, le jardin mémoriel "Entre terre et ciel" là où se trouvait l'ancienne maison de Marc Dutroux, à Marcinelle, est quasi terminé. ©VAN KASTEEL

Sur l’ancienne ruine de la maison du monstre Marc Dutroux, le jardin mémoriel souhaité par les parents est en finalisation. Le chantier avait commencé en juin 2022.

4/ Molenbaix : "Cinq éoliennes ? C’est la cata’pour notre campagne"

En quelques jours, le comité d’opposants au projet éolien de Molenbaix réunit près de 200 membres. Conseillé par un avocat, le groupe promet de faire barrage aux cinq mâts souhaités par Elicio.

5/ EDITO | Métis : douloureuse transparence

Savoir d’où on vient pour connaître qui on est. Ils sont des milliers à formuler cette quête existentielle. Ils ? Ce sont ces métis ou enfants de métis ou petits-enfants de métis issus d’une relation entre un homme blanc et une femme noire. Le plus souvent. Fruits d’une colonisation belge qui, ici encore, avait jeté un voile impudique sur des pratiques inhumaines.

6/ Namur: une marche contre le fascisme

Pour les 78 ans de la Libération, le collectif Coalition 8 mai s’est souvenu de ces citoyens qui ont payé le prix fort pour la liberté. La Coalition 8 mai a été fondée l’an dernier. Elle réunit des militants flamands et francophones.

7/ Festival du Rire de Rochefort: Le New Lyrique Boys Band dépasse les limites de l’opéra

Chanteurs d’opéra à temps plein, ils feront un (ou deux) pas de côté pour proposer un spectacle absurde et décalé à la salle des Roches. ©ÉdA

Le New Lyrique Boys Band, c’est quatre copains d’opéra qui décident de sortir de leur zone de confort. S’attaquant à un répertoire moins classique, ils surfent par la même occasion sur une vague d’humour sans que ça fasse plouf. Une idée périlleuse mais brillante pour ce quatuor de ténors et barytons français. À voir ce 12 mai à 20h au Festival du Rire.

8/ Face à la crise, "Aux Vraies Saveurs" se développe et ouvre un point de distribution dans son atelier

Stéphane Dethier ouvrira, dès ce jeudi, son atelier pour les clients qui veulent se procurer ses produits. Une solution pour faire face à la crise.

9/ Les nerfs de l'Union, la défense de l'Antwerp, la richesse offensive de Genk: forces et faiblesses des 3 candidats au titre, séparés par 1 petit point

Avec respectivement 42, 41 et 41 points, l’Antwerp, Genk et l’Union se tiennent de très (très) près, alors qu’il reste quatre matchs avant la fin des playoffs. Après le zéro sur six initial de Bruges, seules ces trois équipes peuvent encore prétendre au titre de champion de Belgique 2022-23. C’est d’ailleurs ce trio qui truste les marches du podium sans discontinuer depuis la seizième journée de la phase classique

10/ Thibaut Courtois, le cauchemar de Manchester City en Ligue des champions

Le Diable rouge, qui vient d’atteindre la barre des 600 arrêts avec le Real Madrid, a pris l’habitude de briller sur la scène européenne.

