Georges-Louis Bouchez abandonne dans le 2e épisode de la téléréalité “Special Forces”

Sentant qu’il était un poids plus qu’une aide pour le groupe, il a quitté l’aventure, regrettant son manque de préparation physique.

”C’était une expérience totalement nouvelle, j’ai rencontré des gens formidables. J’ai énormément de respect pour les forces spéciales, car ce qu’ils font est extraordinaire. […] J’aurais dû me préparer physiquement, mais mon travail m’empêche de le faire. Cela fait un très long moment que je n’avais plus fait de sport et je l’ai payé aujourd’hui”, a expliqué le président du MR lors de son interview de sortie.

”La pire expérience, c’est quand le groupe est sanctionné à cause de toi. C’est très dur à vivre. C’est comme dans mon métier, quand tu n’apportes pas quelque chose au groupe, mais que tu lui coûtes, alors il faut avoir la responsabilité de dire que c’est terminé pour toi et tu laisses les autres continuer à fonctionner correctement”, poursuit-il, alors qu’il avait communiqué il y a peu sur son engagement comme officier de réserve dans l’armée belge.

Sa participation à cette téléréalité avait fait couler beaucoup d’encre, même si le CSA n’y trouvait “rien à redire”. L’émission est une adaptation d’un concept à succès britannique déjà transposé en Australie, en Finlande, aux États-Unis ou chez nos voisins hollandais, onze personnalités seront invitées à suivre, au Maroc, une formation militaire parmi les plus difficiles au monde.