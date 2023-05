EuroMillions: un Belge devient millionnaire grâce au code My Bonus, un autre remporte 125.000€

Ce mardi 9 mai 2023, la cagnotte de 17 millions d'euros n'est pas tombée. Néanmoins, un Belge et quatre autres Européens remportent 126.107,90€. Il fallait jouer les numéros 13, 17, 21, 28, 46 et les étoiles 7 et 9.

Grâce à l'action EuroMillions de cette semaine, un Belge remporte 1 million d'euros via son code My Bonus.

Ce vendredi 12 mai 2023, le jackpot est de 30 millions d'euros.

Pour rappel, entre ces vendredis 5 et 19 mai, EuroMillions réalise 5 tirages consécutifs qui auront lieu le mardi et le vendredi.

En participant au tirage électronique "My Bonus", vous recevrez un code "My Bonus" gratuit pour chaque combinaison de 2,50€ jouée. Un code qui permet à un chanceux de remporter 1.000.000€ à chacun de ces cinq tirages.

Plus gros gain en Belgique: 168 millions d’euros

Selon la Loterie nationale, "38 joueurs en Belgique ont déjà eu la chance de devenir scandaleusement riches grâce à l’EuroMillions depuis 2004". Parmi eux, de gros gagnants. En juin 2017, une personne avait remporté 153.873.716 euros tandis qu’une autre avait empoché 168.085.323 euros en octobre 2016.

Rappelons que le 6 décembre 2022, la cagnotte de 143 millions d’euros était tombée en Belgique. Ce qui est désormais le 4e plus gros gain remporté dans notre pays avait été partagé entre 165 joueurs.

En 2023, le plus gros gain belge remontait au tirage du vendredi 27 janvier, quand un Belge a remporté 186.490,5€ à l’EuroMillions. Depuis, la chance a souri à deux compatriotes. Le 7 mars, un Belge a remporté 145 millions. Le dernier grand vainqueur belge a remporté 66 millions d’euros le 24 mars 2023.