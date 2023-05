En 30 ans, 16.000 fermes de moins en Wallonie : voici les chiffres détaillés par commune

Un outil précieux d’aide à la décision et d’observation des tendances agricoles, selon le ministre wallon de l’agriculture, Willy Borsus. “Grâce à ce nouvel outil ce sont les Villes et Communes wallonnes qui vont pouvoir bénéficier de cette mine d’informations objectives et pertinentes concernant leur territoire agricole et agir en fonction de leur propre situation”, estime-t-il.

De -13 % à -85 % de fermes

Parmi les chiffres les plus marquants, celui sur l’évolution du nombre d’exploitations agricoles. Si le territoire wallon reste indubitablement une terre d’agriculture, le nombre de fermes n’a fait que diminuer au cours des 30 dernières années. Globalement, tout le territoire est concerné par une réduction importante du nombre d’exploitations, avec une tendance à une certaine stabilisation ces dernières années.

Mais il existe des différences parfois importantes selon les lieux. Dans certaines communes, la chute est brutale, avec parfois des diminutions du nombre de fermes dépassant les 70 %. C’est le cas à La Calamine, Fléron, Erezée, Manhay… Ailleurs, dans de plus petites communes sur lesquelles peu d’exploitations étaient implantées, la diminution est évidemment plus faible, comme à Engis, passée de 15 à 13 fermes en 30 ans.

Sur la même période, la surface agricole utilisée en Wallonie a peu évolué : de 752.743 hectares en 1990, elle est passée à 740.623 ha en 2021 (- 1,6 %). Les exploitations n’ont donc cessé de s’agrandir. Entre 1990 et 2021, la superficie moyenne par exploitation a plus que doublé, passant de 25,8 ha à 58,2 ha. Dans quelques communes, la taille moyenne des exploitations dépasse même les 100 hectares comme à Wavre ou Floreffe.

Proportionnellement à leur superficie, les communes les plus “agricoles” se situent plutôt dans le nord de la Wallonie, le sud étant évidemment plus boisé qu’ailleurs et la taille des communes étant en général plus importante. C’est à Donceel, Wasseiges, Faimes, Celles et Fexhe-le-Haut-Clocher que la superficie agricole est la plus importante par rapport à la taille de commune, avec plus de 80 % du territoire servant à l’agriculture.

De nouvelles fiches par commune sont attendues à la fin de l’année, précise encore le cabinet du ministre Borsus, afin de répondre à une demande forte des Villes et Communes wallonnes.