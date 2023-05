Surprenantes histoires judiciaires: voiture sabotée par accident, retrouvé nu en attendant les prostituées, exhibitionnisme après 14 ans en prison

1. Une voiture sabotée à Manage, ce n’était pas une tentative d’assassinat !

Une affaire digne d’un film hollywoodien a trouvé son épilogue, mercredi, devant la troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel du Hainaut.

2. Namur : il retrouve la liberté après 14 ans de prison et s’exhibe nu à sa fenêtre, non loin d’une école

Entre le 30 septembre 2020 et le 4 février 2021, Albert a été vu à six reprises en train de s’exhiber nu à la fenêtre de son appartement situé au rez-de-chaussée et à proximité d’une école à Champion.

La citation de la semaine

"Après 14 ans de prison, j’étais épris de liberté"

3. Complètement nu dans sa voiture en attendant une prostituée

Le suspect a déclaré qu’il voulait se tenir prêt pour faire appel aux services d’une prostituée.

4. Genappe: Il revendait des voitures qu’il avait prises en leasing

Un contrat de leasing postule le remboursement de mensualités et interdit la vente du véhicule sans avoir levé l’option. En théorie...

5. Un piratage informatique permet à sept personnes d'aller se servir dans plusieurs magasins de la région de Charleroi

Le cerveau de la bande risque 5 ans de prison.

6. Lantin : Il se masturbe contre le mur de la prison !

Après son geste troublant, l’homme est rentré dans l’enceinte de l’établissement pour se faire placer un bracelet électronique.

7. Il avait traité des policiers de "nazis" à Namur: 2 ans de prison avec sursis

Un homme qui avait traité des policiers de "nazis" et de "défendeurs de pédophiles" écope de 2 ans de prison avec sursis. Le prévenu est connu pour une demi-douzaine de faits de violence.

8. Son camion trop chargé... il écope de 40.000€ d'amende

Le tribunal correctionnel d'Arlon a confirmé l'amende administrative pour un chauffeur routier de Léglise. Le camion de grumes présentait une surcharge de +40%.