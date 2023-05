Un chercheur de la VUB teste la résistance aux antibiotiques à l'aide d'un smartphone

"Notre technique est non seulement plus rapide, mais aussi plus simple et beaucoup moins chère que toutes les techniques existantes", ajoute Ronnie Willaert, professeur à la VUB, également cité dans le communiqué". "Elle nous permet de tester l'effet des antibiotiques sur les bactéries à l'aide d'un simple microscope et d'une caméra. Un simple téléphone portable peut même faire office de caméra, car la qualité de l'appareil photo d'un smartphone est plus que suffisante pour enregistrer les vidéos nécessaires."