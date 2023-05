Ces réformes passées et à venir de la VRT sont une source majeure de mécontentement pour la section syndicale, "mais c'est surtout la culture de la peur et le bien-être mental qui nous inquiètent", a déclaré la secrétaire syndicale de l'ACOD VRT, Michelle Graus. "L'administrateur délégué, Frederik Delaplace, a semé la zizanie parmi les collaborateurs en leur interdisant de s'exprimer". Dans un courriel interne qui a fuité, il a mis en garde le personnel contre les déclarations imprudentes et le partage d'informations confidentielles avec l'extérieur.

"Cette culture du silence et de la peur a pour effet de monter les membres du personnel les uns contre les autres. Par exemple, il y aura bientôt des évaluations des performances, qui seront à l'avenir liées à des augmentations de salaire. Dans ce processus, les personnes qui obtiennent de bons résultats sont mises en balance avec celles qui en récoltent de moins bons. Celles qui critiquent ou s'opposent à la politique de la maison risquent d'en payer le prix", prévient Michelle Graus.

Frederik Delaplace rencontrera les syndicats plus tard dans la journée de jeudi. "L'administrateur délégué y présentera un plan d'actions pour restaurer la confiance. Nous attendons du concret", a réagi la syndicaliste.

"Nous voulons que le personnel de la VRT soit écouté, en particulier pour protéger le bien-être mental des 2.000 salariés de l'entreprise. La culture de la peur actuelle et le futur plan d'économies pour 2024 constituent un cocktail toxique pour la société", a-t-elle poursuivi.