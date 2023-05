La Russie a affirmé ce mercredi 3 mai avoir abattu deux drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer le Kremlin, dénonçant une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine à quelques jours des célébrations militaires à Moscou.

2. Un ado de 14 ans arrêté après une fusillade dans une école de Belgrade, en Serbie: 9 morts, dont 8 enfants

Huit élèves et le gardien d'une école primaire de Belgrade ont été tués par balle ce mercredi 3 mai 2023, et six autres élèves et leur professeure ont été blessés par un élève de cet établissement qui a été arrêté, ont annoncé les autorités de Serbie.

3. Vaste opération anti-mafia en Europe: 13 interpellations et 25 perquisitions en Belgique

Vingt-cinq perquisitions ont été menées mercredi matin dans le Limbourg, dans le cadre d'un vaste coup de filet européen visant des personnes suspectées d'appartenir à la mafia calabraise, la 'Ndrangheta.

4. L'ex-champion olympique Greg Van Avermaet va arrêter sa carrière en fin de saison: "Je suis fier de ce que j'ai accompli"

Greg Van Avermaet, 37 ans, a annoncé mercredi qu'il mettra un terme à sa carrière de cycliste professionnel à la fin de la saison.

5. Châtelet: un couple et des enfants sauvés de l'incendie de leur maison par la police

Les agents de la zone de Châtelet sont arrivés avant les pompiers sur les lieux, et ont pu aider la famille à quitter leur maison qui prenait feu.