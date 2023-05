Deux collaborateurs du cabinet de la ministre De Sutter rémunérés par Bpost

Il s'agit d'un conseiller pour le secteur postal et la numérisation et d'un conseiller juridique. Tous deux ont été détachés au sein du cabinet De Sutter à l'automne 2020 à la demande de la ministre. Ils étaient chargés des contacts quotidiens et des négociations menées entre le cabinet et l'entreprise postale sur le nouveau contrat de gestion. Mais ils ont continué à être rémunérés par bpost, révèlent les quotidiens économiques.