Delhaize s'engage à garder ouvert tous les magasins qui n'attireraient pas de repreneur

Les autres garanties concernent le salaire et les conditions de travail, ainsi que les malades de longue durée et leurs conditions de reprise. "Delhaize confirme que le formulaire d'évaluation de la santé reprenant les restrictions médicales des collaborateurs ou l'annexe individuelle au contrat de travail dans le cadre de la reprise progressive du travail seront transférés et seront toujours d'application. Les salariés en longue maladie prennent également part à la transition."

Enfin, la direction s'engage à transférer par défaut les heures supplémentaires restantes. Elles pourront être payées au moment de la transition à la demande du collaborateur.

À défaut d'avoir pu présenter ces garanties lors du conseil d'entreprise, l'enseigne au Lion les a envoyées aux syndicats.

Le prochain conseil d'entreprise est prévu le lundi 22 mai, les syndicats ont appelé à une manifestation nationale pour l'occasion.