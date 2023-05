Les certificats d'amiante disponibles indiquent qu'environ 60 % des habitations sont sûres, ce qui signifie qu'environ 40 % du marché de l'immobilier pourrait avoir un coût d'élimination de l'amiante.

"Grâce à un large éventail d'actions prévues dans le plan d'action pour l'élimination de l'amiante et sous l'impulsion du budget de relance, nous parvenons à sortir la question de l'amiante du tabou et nous avons déjà pu soutenir et convaincre des milliers de citoyens, d'écoles, d'agriculteurs et d'autres propriétaires de bâtiments de prendre des mesures pour rendre les bâtiments sûrs en ce qui concerne l'amiante", a commenté lundi la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir.